L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato stamani il cambio di destinazione d’uso, da magazzino ad artigianale di servizio, per un locale al piano terra di Palazzo Cidonio, in via delle Grazie, nel centro storico, a servizio di un’attività produttiva. Successivamente l’aula ha dato il via libera ad altri due provvedimenti di carattere urbanistico. Uno concerne il cambio di destinazione d’uso da direzionale a commerciale di locali anch’essi nel centro cittadino, in via Verdi, anche in questo caso a servizio di un esercizio.

L’altro un permesso di costruire in deroga relativo a un progetto di variante produttiva per l’ampliamento ai fini dell’esercizio di un’attività produttiva a San Gregorio. Al Comune saranno ceduti circa 500 metri quadrati, di cui 150 destinati a parcheggio pubblico. Nell’illustrare le delibere in Aula, l’assessore all’Urbanistica, Daniele Ferella, ha sottolineato come questi provvedimenti abbiano l’obiettivo di rilanciare l’attività produttive e dunque l’economia della città e del territorio.