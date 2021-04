L’AQUILA – Ammonta a circa 1 miliardo e 200 milioni di euro, in entrata e in uscita, il volume del bilancio di previsione 2021-2023 del Comune dell’Aquila, approvato nella serata di ieri dal Consiglio comunale.

Tra gli stanziamenti previsti nella spesa, circa 8 milioni di euro sono destinati alla sicurezza, 13 milioni e 200mila euro all’istruzione e al diritto allo studio, 15 milioni e 200mila euro alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e alle attività culturali, 11 milioni e mezzo di euro alle politiche giovanili e sportive, 14milioni e mezzo di euro allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell’ambiente, 43 milioni di euro ai trasporti e mobilità, 56 milioni di euro alle politiche sociali.

L’avanzo di amministrazione si attesta sui 15 milioni di euro, mentre il piano triennale delle Opere pubbliche contiene interventi per complessivi 46 milioni di euro.

“Un bilancio che tiene conto dei trasferimenti per la ricostruzione e per le attività post sisma ancora sostenute dallo Stato, nonché dei 10 milioni di euro che si saranno assegnati per le minori entrate – ha spiegato l’assessore al Bilancio, il vice sindaco Raffaele Daniele – ma che comunque è stato allestito gestendo con la massima razionalità le risorse disponibili, puntando su interventi significativi per gli interesse della città: azioni a vantaggio delle categorie socialmente fragili, delle famiglie e imprese in difficoltà a causa dell’epidemia in corso, della mobilità sostenibile e tutela dell’ambiente, dei progetti che mirano a disegnare un quadro complessivo del capoluogo e del territorio. Il tutto, con la dovuta compatibilità quanto agli equilibri finanziari. Non un libro dei sogni, ma uno strumento fondato su ciò che è possibile fare, concretamente”.

Il Consiglio comunale ha anche approvato il Documento unico di programmazione per il triennio 2021-2023, contenente gli obiettivi dell’amministrazione.