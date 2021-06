L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila si riunirà venerdì 11 giugno e giovedì 17 giugno. Lo rende noto il presidente, Roberto Tinari.

Dopodomani, in particolare, l’Assemblea civica – convocata per le ore 9.30 in modalità mista, con i consiglieri che potranno partecipare ai lavori sia in presenza (alla sala Ipogea di palazzo dell’Emiciclo) che in videoconferenza – si occuperà dell’autorizzazione al permesso per costruire in deroga ai fini della sostituzione edilizia di un fabbricato in via Roio e dell’acquisizione al patrimonio comunale di terreni a Preturo per la realizzazione di via Federico Caffè. All’ordine del giorno anche la rotazione della destinazione delle aree ai sensi delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore per favore la realizzazione di interventi di riqualificazione nel quartiere di San Francesco e di parchi giochi a Preturo e Sassa; il rilascio del parere comunale in ordine al provvedimento regionale per autorizzare un cambio di destinazione d’uso e l’approvazione del progetto definitivo, con contestuale variazione al piano regolatore, per l’ampliamento del cimitero comunale di Santi di Preturo.

Giovedì 17 giugno, invece, il Consiglio comunale si riunirà in modalità mista – in videoconferenza e in presenza all’Aula consiliare di via Filomusi Gielfi, Villa Goia) -, alle 9.30, per affrontare il seguente ordine del giorno. Permesso di costruire in deroga per la demolizione e ricostruzione di un edificio a via Rustici; cessione di aree per opere di urbanizzazione e variazione di destinazione urbanistica nel quartiere della Torretta, nell’ambito del piano di riqualificazione Acquasanta-Collemaggio; Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune e l’Ater per la permuta del complesso residenziale di Porta Leoni e dell’edificio di via dei Verzieri a Preturo con unità residenziali di proprietà del Comune. In discussione anche l’interpellanza del consigliere Paolo Romano (Iv) sulle criticità relative alla gestione del Terminal di Collemaggio e dell’Info Point di piazza Battaglione degli Alpini da parte del Centro del Gran Sasso, gli ordini del giorno del consigliere Daniele D’Angelo (Benvenuto presente) sulla dotazione, in Comune, di un ufficio apposito per la definizione delle pratiche pendenti di alienazione di immobili che si trovano su terreni di uso civico e l’accesso al bonus del 110% e del consigliere Stefano Palumbo (Pd) su interventi di manutenzione all’Auditorium del Parco, e la mozione del gruppo Pd sulla realizzazione di un parcheggio al posto dell’edificio ex Inam di via XX settembre.