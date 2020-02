Consiglio Abruzzo: la comunicazione è sempre più tech

La comunicazione istituzionale del Consiglio regionale dell’Abruzzo cambia veste. Nasce il nuovo portale “EmicicloNews“, un contenitore d’informazione graficamente rinnovato, rispettoso degli ultimi standard in tema di comunicazione della Pubblica Amministrazione e totalmente “responsive”, cioè progettato per una visualizzazione ottimale su qualsiasi tipo di dispositivo digitale.

“EmicicloNews” non sostituisce il sito istituzionale del Consiglio regionale, che rimane la fonte ufficiale dell’Assemblea per la parte amministrativa e legislativa, ma lo integra attraverso una piattaforma indipendente che consente di dare maggiore spazio e chiarezza alla comunicazione, per aiutare i cittadini a individuare facilmente contenuti, dichiarazioni, video, foto, pubblicazioni editoriali e tanto altro materiale informativo prodotto dall’Ufficio Stampa del Consiglio. Il tutto è intergrato da una connessione immediata con il mondo dei social network: ogni contenuto in “EmicicloNews” è immediatamente condivisibile attraverso appositi tasti grafici, venendo incontro alle esigenze comunicative dei componenti dell’Assemblea e offrendo una sempre maggiore visibilità delle attività del Consiglio nelle “piazze virtuali” frequentate soprattutto dai più giovani.

Il portale è strettamente legato a un innovativo strumento tecnologico, cuore del processo di potenziamento della trasparenza nella comunicazione del Consiglio: “CiviCam“. Si tratta di una piattaforma online attraverso la quale il nostro Ente si è dotato di un proprio canale web di comunicazione video, trasmettendo in diretta i lavori dell’Assemblea e creando un archivio on-demand facilmente consultabile. La piattaforma, inoltre, nel 2017, è stata inserita tra i migliori progetti innovativi per la pubblica amministrazione all’interno del Forum PA, tenutosi a Roma. Nello specifico CiviCam è un sistema che permette di gestire e trasmettere eventi live e on-demand, attraverso un’interfaccia web innovativa. Una start-up inedita creata dalla società marchigiana “Halleymedia” che ha investito molto in ricerca in ambito di UX e UI (User Experience Design e User Interface Design), per migliorare l’usabilità della piattaforma, la sua facilità di utilizzo, l’intuitività e l’interazione. Attraverso l’indicizzazione dei video, “CiviCam” permette la navigazione al loro interno per punti all’ordine del giorno, interventi, e relatori. L’utente, così, può scegliere cosa vedere in base al suo interesse e, grazie ad un’archiviazione ottimizzata, ritrovare facilmente qualsiasi contenuto.

