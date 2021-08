L’AQUILA – Confesercenti L’Aquila attivo sportelli per l’avviso “Liquidità”, è una misura volta alla concessione di finanziamenti a TASSO ZERO, ad imprese (ditte individuali, società di persone, società cooperative, lavoratori autonomi e liberi professionisti) costituite ed attive alla data del 30/04/2021, non bancabili e con difficoltà di accesso al credito.

Si tratta di prestiti destinati alla liquidità aziendale e alla salvaguardia delle attività d’impresa, di importo compreso tra 5.000,00 e 15.000,00 euro, con una durata di 72 mesi (incluso il periodo di preammortamento di 12 mesi), per i quali non verranno richieste garanzie reali, patrimoniali, finanziarie né personali.

Le spese ammissibili sono quelle ritenute “congrue ed attinenti all’iniziativa imprenditoriale”, al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse, sostenute dal 4 Marzo 2020. A titolo esemplificativo le spese ammissibili sono: Spese di funzionamento e gestione; Investimenti fissi, limitatamente a macchinari, impianti, software, attrezzature generiche, Acquisto di materie prime, semilavorati prodotti finiti; Pagamento di debiti commerciali afferenti all’attività d’impresa; Spese per adeguamento e messa a norma degli impianti termici, elettrici ed idraulici; Costo del personale con regolare contratto di assunzione da parte dell’impresa; Costi promozionali, Opere murarie connesse all’attività d’impresa.

Non possono presentare istanza di finanziamento i Soggetti già beneficiari delle precedenti Misure di Microcredito gestite da Abruzzo Sviluppo SpA.

Le domande di ammissione potranno essere presentate, con modalità “a sportello”, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo [email protected] it a partire dal 6 settembre 2021 e fino al 16 settembre 2021.

Per informazioni e predisposizione delle domande è possibile rivolgersi agli uffici Confesercenti: Avezzano, Via Monte Velino n.133/137 Tel. 0863/22764 e L’Aquila, c/o Cooperfidi Abruzzo, Via Saragat, 80 – Tel. 0862/65994.