L’AQUILA – I commercianti di piazza Duomo: Enrico Dioletta “Bar Gelateria Duomo”, Marcello De Angelis “La bottega da Marcello”, Andrea Ventruto “Silvestro’s Irish Pub”, Roberto Pantaleo “Tabaccheria Riv. N3”, Marco Carosone “i due Magi”, Ralph Aureli “Corner Pub & Pizza”, si appellano all’Amministrazione Comunale affinché l’attivazione dell’isola pedonale sia arricchita anche dagli spettacoli del cartellone estivo. “Desideriamo, sostengono gli operatori, che tornino gli eventi e gli spettacoli in piazza Duomo a L’Aquila. Ci appelliamo alle Istituzioni per riportare spettacoli e vitalità nel cuore del centro storico della nostra Città, naturale salotto per famiglie, cittadini e turisti”.

“La ritrovata scalinata di San Bernardino è un fulcro di attrazione importante per tutti, ma non possiamo dimenticare piazza Duomo, il punto di riferimento della città. In questa stagione di rinascita, alla vigilia del grande afflusso turistico e vacanziero vogliamo contribuire a presentare al meglio il Capoluogo d’Abruzzo. Noi con la cortesia e la qualità del nostro prodotto, l’Amministrazione con l’ideazione e la dislocazione di eventi anche su piazza Duomo. Siamo pronti a sostenere iniziative di intrattenimento, per allietare le giornate estive della piazza ed ottimizzare il nuovo assetto dell’isola pedonale”. Nell’ottica di valorizzare la zona pedonale, i commercianti propongono all’Amministrazione una idea di sosta breve, a rotazione, da utilizzare a favore del turista, ma anche del cittadino.

Unitamente al gruppo dirigente della Confesercenti, rappresentato dal Presidente dell’Area L’Aquila – Comuni del Cratere, Mario Antonelli e dal referente per le tematiche inerenti il Settore Turistico ed Alberghiero, Giorgio Carissimi, gli operatori di Piazza Duomo, vogliamo prendere le distanze da ogni sterile polemica, sottolineando che il turismo, gli spettacoli e la presenza della gente, sono un bene primario da rispettare e tutelare, in primis da parte dei commercianti.