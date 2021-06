L’AQUILA – Intanto i numeri, impietosi: ad esempio 1229 persone per 13 posti da amministrativo categoria C, o i 449 posti per 1 bibliotecario, o i 320 posti per 6 posti da categoria D. Siamo a L’Aquila, sono i famosi concorsi dell’Univaq, attesi da anni. Una trentina di posti in tutto, banditi a fine 2020, per lo più per categorie C, diplomati, e di cui sono stati resi noti gli ammessi alla preselettiva. Il bando non prevedeva punteggi per i cosiddetti titoli di servizio e questo probabilmente ha aumentato le aspettative di molti.

“È la più numerosa offerta di assunzioni di personale amministrativo e tecnico da molti anni a questa parte e rappresenta un segnale di forte attenzione ad una componente indispensabile al funzionamento dell’Ateneo”, erano presentati così i bandi.

Non ci sono ancora le date per le prove preselettive, né le modalità che visti i numeri saranno un problema di non facile soluzione.