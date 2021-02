Tutti i Candidati ai Concorsi per Forze Armate, Polizia, Vigili del Fuoco, che affronteranno le prove o selezioni dal prossimo 22 febbraio, dovranno esibire il test Covid antigenico rapido di ultima generazione o il test molecolare ororinofaringeo. Il test dovrà essere svolto nelle strutture pubbliche o accreditate, in un momento non antecedente a 72 ore prima rispetto alla data di presentazione per lo svolgimento delle prove o del gruppo di fasi selettive. I candidati dovranno anche osservare “moderazione vocale”, ovvero sia “limitarsi nell’uso e nel tono della voce”, sia nella “concitazione espressiva” (per diminuire il cosiddetto effetto droplet). Il provvedimento, pubblicato sul sito dei Carabinieri, è successivo all’aggiornamento e adeguamento delle misure sanitarie ed organizzative per lo svolgimento dei Concorsi.