Comune L’Aquila: presentato progetto riqualificazione zona ovest

La realizzazione di una bretella di collegamento tra la strada statale 80 e la strada statale 17, ultimo lotto degli interventi previsti sull’area, un parcheggio a servizio dei pendolari e delle vicine fermate degli autobus extraurbani, l’ampliamento della rotatoria prossima alla Caserma Campomizzi e interventi di riqualificazione complessiva.

Sono queste le principali novità illustrate stamani, in un incontro con la stampa, dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e dall’assessore alla Mobilità Carla Mannetti in relazione all’adeguamento della viabilità nella zona ovest della città.

“Ringraziamo l’assessore ai Lavori pubblici Vittorio Fabrizi, il cui apporto è stato determinante e che, per concomitanti impegni, non ha potuto presenziare alla conferenza stampa. Si tratta – hanno spiegato il sindaco Biondi e l’assessore Mannetti – di un’area nevralgica per il traffico cittadino, oggetto di un intervento di sistemazione e adeguamento che, finalmente, vede la luce dopo anni di attesa. Inizieranno infatti a breve, per terminare nell’arco di sei mesi e concludersi dunque entro il 2020, i lavori di completamento della viabilità, con la realizzazione della bretella di collegamento tra le statali 80 e 17, all’altezza del casello autostradale L’Aquila Ovest. In questo modo cambierà completamente il sistema del traffico locale, con senso unico a salire sulla statale 80 in direzione del casello stesso, nel tratto compreso tra quest’ultimo e la caserma Campomizzi. Viceversa, la strada statale 17 sarà percorribile solo in direzione centro cittadino, dall’uscita del casello fino alla rotatoria prossima alla caserma. Verranno inoltre realizzati un parcheggio a servizio dei pendolari, sulla statale 17, ed uno per la sosta degli autobus sulla statale 80, e sistemate, in un’ottica di maggiore fruibilità e sicurezza, le fermate degli autobus extraurbani poste sulle due arterie. Importante sarà anche l’ampliamento della rotatoria situata nei pressi della Caserma Campomizzi. Grazie ad un accordo raggiunto con il Demanio sarà, infatti, possibile eliminare le criticità che determinano attualmente un congestionamento del traffico, soprattutto negli orari di punta, con gravi disagi per gli automobilisti e ripercussioni su tutto il sistema della mobilità limitrofa. Desideriamo ringraziare la società Barattelli per aver accordato la disponibilità a concedere, in comodato gratuito, l’area prospiciente la fermata Tua posta sulla statale 17, sulla quale la stessa società realizzerà un parcheggio da 70 posti auto, fruibile liberamente durante tutto il giorno e chiuso solo nelle ore notturne. Si tratta – hanno concluso Biondi e Mannetti – di un progetto ambizioso che andrà a riqualificare una zona urbana tra le più strategiche del capoluogo, data la prossimità con il casello autostradale e con centri di grande distribuzione, garantendo, al contempo, condizioni di traffico sostenibili ed un’adeguata sicurezza. L’importo degli interventi relativi alla viabilità ammonta a circa 1 milione di euro, mentre per la sistemazione dell’area sosta prossima alla Campomizzi, sulla statale 80, il costo delle opere è di 150mila euro. Gli interventi saranno eseguiti soprattutto durante il periodo estivo, coincidente con la chiusura delle scuole, in modo da limitare i disagi. Il risultato, atteso da molto tempo, caldeggiato reiteratamente dai cittadini e sollecitato anche dalla Prefettura negli anni passati, inciderà positivamente sul traffico dell’intero perimetro urbano e migliorerà le condizioni di vivibilità e sicurezza per l’intera popolazione, per i pendolari e per le attività commerciali della zona”.

