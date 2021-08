L’AQUILA – Annunciati un mese fa la Giunta comunale ha licenziato gli atti per la nuova gara per l’affidamento del Complesso sportivo di Santa Barbara. La prima era andata deserta. Il settore Opere Pubbliche, Patrimonio ordinario e post sisma, Impianti ha provveduto a redigere i nuovi atti di gara sulla base di un business plan predisposto dalla società Be Shaping The Future, Management Consulting S.P.A.

Rispetto alla vecchia gara, e per scongiurare vada di nuovo deserta, sono state apportate delle modfiche al capitolato di gestione ed al piano economico finanziario. Oltre all’aggiornamento delle stime dei ricavi e dei costi su base ventennale ealla conseguente diminuzione del valore della concessione desunta dal nuovo business plan, è stato eliminato l’accollo dei 100mila euro a carico del concessionario per gli oneri sostenuti dal Comune.

La delibera ora dovrà andare in Commissione e quindi approdare in consiglio comunale per l’ultima parola.