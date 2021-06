L’AQUILA – Il Comitato regionale Abruzzo vede compiersi, in questi giorni, gli ultimi passaggi verso il completamento della rinnovata struttura dell’organo regionale: ai nuovi dirigenti chiamati, nelle scorse settimane, a presenziare le Delegazioni provinciali e zonali per il prossimo quadriennio, si sono aggiunte ieri le nomine del Fiduciario Medico Regionale nella persona del dottor Massimo Nicolai, del Coordinatore Club Abruzzo (Rappresentative) Antonio Marini e del Commissario Tecnico Regionale Giuseppe Giovannelli.

Nella seduta di ieri il Consiglio Direttivo, accogliendo la remissione dall’incarico da Segretario di Amedeo Alberto Pettinari, ha altresì deliberato la nomina della dottoressa Maria Laura Tuzi a nuovo Segretario regionale. La Tuzi succederà dunque ad Amedeo Alberto Pettinari, Segretario di lunga data presso il Comitato, e metterà la propria esperienza ventennale a servizio delle società abruzzesi.

Così il Presidente Memmo: “Maria Laura Tuzi è una persona nella quale riponiamo la massima fiducia e con la quale contiamo di ottimizzare il complesso lavoro degli uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni. Ringraziamo di cuore Amedeo Pettinari per quanto fatto in questi anni e per quanto ancora saprà ancora dare, e procediamo spediti con il nostro lavoro di Team Coaching per rendere più efficiente l’intera macchina gestionale della LND, Lega Nazionale dilettanti, Abruzzo. In bocca al lupo per gli incarichi anche a Nicolai, Marini e Giovannelli”.