SCOPPITO – Francesca Zia, Presidente del Comitato “Con i Bambini non si Bazzica” di Scoppito, replica al consigliere Emiliano Renzetti che “ha affermato che un gruppo di genitori, poi costituitosi in Comitato, gli ha chiesto di intervenire sulla questione dello spostamento delle quattro classi dell’Istituto Comenio all’ex Ristorante La Bazzica”.

Il Comitato sta operando in perfetta autonomia per contrastare la decisione dell’amministrazione comunale, che fino a qualche tempo fa non è stata in alcun modo contrastata nemmeno dall’opposizione.

Il Comitato che rappresento non ha alcun collegamento con le entità politiche attualmente presenti nel Comune di Scoppito, ed è costituito da un gruppo di coscienziosi genitori che perseguono un unico e comune obiettivo: LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI BAMBINI. Obiettivo per il cui raggiungimento il Comitato perseguirà tutte le strade previste dalla legge.

Se poi qualcuno vuole approfondire la questione e, nel suo ruolo all’interno della compagine comunale, vuole prendere una posizione è libero di farlo e sicuramente gli fa onore perchè evidenzia una riflessione costruttiva alla quale auspico giungano TUTTI i componenti dell’attuale Amministrazione di Scoppito.

Non me ne voglia il Consigliere, ma forse si è espresso in modo poco chiaro e questo poteva essere motivo di fraintendimenti.