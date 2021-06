L’AQUILA – Ed ecco il programma abruzzese per la Pride Week 2021! Giovedì 24 ci vediamo a CaseMatte per una super serata di liberazione della bellezza più pura: quella che ci appartiene sin dalla nascita… BORN THIS WAY! Aspettando l’Abruzzo Pride 2021.

“Un programma denso di eventi quello della #prideweek2021: socializzazione, cultura, natura, musica, incontri e divertimento! – dice il Collettivo Fuorigenere -. Un percorso arcobaleno che attraverserà l’Abruzzo fino al Pride del 26 Giugno a L’Aquila. Siamo un collettivo di donne e uomini convinti che una società progredita non possa dirsi tale se opprime, sfrutta, violenta e marginalizza più della metà degli individui che la compongono. Siamo sognatori impegnati con i pensieri intrisi di libertà, giustizia, equità. Sappiamo che, finché alle donne non sarà garantita la piena parità, non potremo neanche cominciare a chiudere gli occhi e a iniziarlo, questo sogno. Siamo consapevoli che tutto questo impone un enorme impegno: per le donne, che devono fare un passo avanti e scendere in prima linea, sempre e dovunque, e per gli uomini, che il passo lo devono cedere. Fuori Genere è il nostro blog. È un luogo di denuncia, informazione, lotta ma anche un luogo di confronto. Benvenuti a coloro che vorranno sognare e assumersi con noi le responsabilità di idee e pratiche altre”.

