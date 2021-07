L’AQUILA – Sono stati nominati i Rup dei lavori di realizzazione del percorso di agility dog e di un’area attrezzata nella frazione di Collebrincioni.

Il Rup è Mario D’Ascenzo, il supporto al Rup il geometra Giampiero Salvi. Si tratta di opere finanziata dalla ben nota legge regionale 41 del 2011, pensata proprio per far fronte all’emergenza sociale del post sisma 2009, e recentemente finalizzate per circa 1,2 milioni di euro. Diverse le opere previste in diverse frazioni della città, per lo più per la realizzazione di aree attrezzate e sportive polivalenti. Tra le proposte sottoposte dal Comune alla Regione c’erano un poligono di tiro S. Sisto, campi sportivi a Preturo, Onna, Arischia, ma anche centri e palestre da completare o realizzare.

Nello scorso marzo il via libera dalla Regione agli interventi a Collebrincioni per la realizzazione un centro di addestramento cani agility dog comprensivo di area ricreativa, parco giochi e piazzole camper, e due campi di calcetto a Camarda e a Onna, per un totale, per tutti e tre gli interventi, di circa 150mila euro.