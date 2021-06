PESCARA – L’estate 2021 è on the road: sta per tornare Cocovan, l’innovativa piattaforma che ti permette di condividere o noleggiare in maniera sicura e affidabile alloggi mobili direttamente da altri privati, abbattendo costi e aumentando il divertimento.

Viaggiare condividendo mezzi ed esperienze: è questa la scommessa di Cocovan, l’innovativa piattaforma di camper e van sharing che mette in contatto in pochi click proprietari di alloggi mobili e amanti dell’avventura on the road. Più che un semplice servizio di noleggio: Cocovan è una vera e propria community di appassionati e appassionate della vita outdoor, il luogo privilegiato in cui entrare in contatto con persone da tutta l’Italia che intendono condividere il loro viaggio fin dai primi passi oppure affittare i loro veicoli ricreazionali agli altri iscritti.

L’avventura di Cocovan comincia nel 2015 e nasce inevitabilmente on the road, dall’incontro di sentieri e storie che s’intrecciano dando vita, nel 2017, ad un servizio unico nel suo genere per offerta e ispirazione, che trova nei valori della condivisione, della sostenibilità e dell’innovazione la sua ragion d’essere. Ora, a più di un anno di stop a causa della pandemia da Covid-19, Cocovan è pronto per tornare in strada, lì dove tutto è cominciato, con servizi e offerte dedicate a chiunque volesse trascorrere un’estate indimenticabile, diversa e a prezzi accessibili.

Ripartire dopo la drammatica esperienza pandemica non sarà un impegno facile, ma Cocovan, start-up nata dal sogno e dall’impegno di giovani creativi abruzzesi, vuole scommettere su ripresa e futuro e vuole farlo con etica e responsabilità. Per questo, tra gli obiettivi della nuova stagione, massima importanza sarà data al rilancio del turismo locale e alla valorizzazione dei territori, a partire dal nostro amato Abruzzo: dalle bellezze naturali alle tradizioni culturali ed enogastronomiche, passando per festival, borghi e altri eventi. Cocovan vuole creare sinergie virtuose per promuovere, tra le altre cose, un turismo più lento, eco-friendly e consapevole. Il tutto, ovviamente, in massima sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid.

È partito ufficialmente il countdown e presto Cocovan sarà online con il nuovo sito, una piattaforma intuitiva, pensata per essere semplice e interattiva, a metà tra servizio web di noleggio/prenotazione e community social. Nell’attesa del lancio ufficiale, se sei in possesso di un camper, van, furgone camperizzato o qualsiasi altro alloggio mobile, Cocovan ti offre la possibilità di giocare d’anticipo e registrarti al servizio. Per farlo, è sufficiente compilare un form cliccando qui oppure scrivere a [email protected] e in poco tempo sarete ricontattati. Registrarsi è facile, comodo e gratuito!

Una volta compiuta questa semplice operazione, sarai ufficialmente membro della community Cocovan e potrai iniziare ad organizzare il tuo viaggio, cercare/offrire passaggi, noleggiare mezzi, fare amicizia e scambiare pareri e consigli con altri utenti. Non solo: su Cocovan troverai anche

pacchetti viaggio esperienziali verso festival, fiere, eventi in natura e molto altro! Perché essere parte della famiglia Cocovan?

È low cost: noleggiare il tuo mezzo o condividere il viaggio significa anche abbattere le spese! È sicuro: avrai un team dedicato 24h ad ogni tua esigenza, ma soprattutto potrai tenere sempre sott’occhio i feedback della nostra community e scegliere la soluzione più adatta a te. È facile: bastano pochi click per organizzare il tuo viaggio in ogni dettaglio

È green: meno mezzi in strada significa meno emissioni di CO2, tu risparmi e l’ambiente ringrazia! E poi c’è un vantaggio dal valore incalcolabile: quello che nasce dalla condivisione, dall’incontro, dallo scambio di sorrisi, emozioni, esperienze. Cocovan ti offre l’opportunità, tu devi solo coglierla e sfruttarla al meglio. Vivi la tua estate on the road e #ShareWithCocovan!

Per tutti gli aggiornamenti, puoi seguire Cocovan sui canali social Facebook e Instagram. Per ogni altra informazione, puoi scrivere a [email protected] Web: www.cocovan.it.

Cocovan è è l’innovativa community di camper/van-sharing che ti permette di prenotare e organizzare velocemente il tuo viaggio in perfetto stile on the road. In pochi click mettiamo in contatto titolari di alloggi mobili e amanti dell’avventura open air. Attraverso la nostra piattaforma puoi noleggiare il mezzo adatto a te direttamente da altri privati e/o cercare compagni di viaggio che vogliono condividere con te quest’avventura, abbattendo costi e aumentando il divertimento. Portale lanciato nel 2017 e start-up costituita nel settembre dello stesso anno, Cocovan conta già centinaia di utenti che ogni giorno arricchiscono la community di proposte e richieste di viaggio. Sempre nel 2017, Cocovan vince il premio “Factorympresa Turismo” offerto da Invitalia e MiBACT alle start-up più promettenti nel panorama turistico e l’International Prize offerto dall’organizzazione del festival Heroes meet in Maratea, partecipando in seguito a tre mesi di incubazione presso l’M-Accelerator di Los Angeles nell’estate 2018. Nell’ottobre 2018 Cocovan vince il premio Get It! per il turismo sostenibile sponsorizzato da Cariplo Factory e Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, per poi trascorrere 3 mesi d’incubazione presso il polo per l’innovazione sociale Makeacube di Milano. Cocovan ha già organizzato viaggi esperienziali in partnership con importanti festival ed eventi italiani e non, tra cui il TOdays di Torino, l’AMA di Treviso, l’Orvieto Cinema Fest, il Montelago Celtic Festival, il FracFestival in Calabria e la Surf Week in Portogallo. Nel luglio 2021 Cocovan torna con un sito rinnovato e interattivo, nuovi servizi e imperdibili pacchetti viaggio esperienziali verso camping, festival ed eventi in natura. #ShareWithCocovan.