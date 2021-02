L’AQUILA – Quest’anno, a causa della pandemia Covid-19 non sarà possibile celebrare insieme, in luoghi pubblici, la Giornata Mondiale dell’Epilessia, prevista per l’8 Febbraio.

“In collaborazione con la Fondazione LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia) ed in particolare con l’aiuto del Dott. A. Marrelli (coordinatore regionale LICE Abruzzo), come Club Kiwanis L’Aquila abbiamo deciso di aderire all’iniziativa internazionale #50milionidipassi per l’epilessia, iniziativa promossa dall’ IBE (International Bureau for Epilepsy). Si tratta di una campagna di sensibilizzazione tramite una sfida mondiale, percorrere 50 milioni di passi per l’epilessia, un passo per ogni persona affetta da epilessia nel mondo. Abbiamo tempo fino all’8 Febbraio per camminare e per sensibilizzare tutti sull’ impatto che tale patologia ha sulle persone, sulle loro famiglie e sull’intera società”.