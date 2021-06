L’AQUILA – Altro che guelfi e ghibellini, la nuova frontiera della canonica divisione tra aquilani è fisica, materiale, visibile a tutti, sono i numeri civici del centro storico. E in tanti ci chiedono come mai. Alcuni blu, in ceramica, sono tipici del 900, era il municipio a fornirli, quelli dipinti in carattere gotico richiamano il passato. E’ un bel carnevale di colori, un palazzo firmato in blu e uno griffato in gotico, un consorzio in ceramica e uno dipinto. Si dividono equamente lo spazio, si fronteggiano uno contro l’altro. La Commissione decoro e arredo urbano istituita presso il Comune dell’Aquila aveva provato a suggerire un’armonizzazione, evidentemente inascoltata, ed è difficile anche capire da chi. Dal Comune? Dai consorzi? Dai sovrintendenti? E chi lo sa. Per non farci mancare niente poi, spuntano qua e là targhe in ottone, in bachelite e chi più ne ha più ne metta.

Anche la toponomastica è variabile, via ed arco del Capro se presa da via Rusticisi chiama, appunto, via ed Arco del Capro, mentre da via Roma, cioè dall’arco o meglio dal vecchio dipartimento di Storia, diventaArco e via del Capro a quanto pare, per di più in bachelite. Non ha alcun senso perché le targhe devono riportare fedelmente quanto c’è scritto nella toponomastica cittadina, e a riguardo la definizione esatta è via ed arco del Capro. Stranezze di una città in ricostruzione.