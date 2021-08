Prima falsa affermazione:

“Si è concluso ieri il giro di consultazioni tra il Comune dell’Aquila e gli inquilini del civico 29 di Via Fontesecco ai quali, in vista dei lavori del ponte, è stata offerta dall’amministrazion e la possibilità di traslocare temporaneamente altrove, per i giorni più di caos o per tutta la durata dei lavori”.

Non è vero perché Ater non è stata chiamata per questo giro di consultazioni in relazione agli alloggi disponibili per i propri inquilini che sono 24 ed Ater non sa dove dovranno essere destinati. Nessun documento ufficiale al riguardo.

Seconda falsa affermazione diffamatoria:

“i l civico 29 è vittima però anche di un certo stigma. Dal 2009 serpeggia questa idea in città che le case popolari in centro siano un qualcosa di troppo. E’ una storia già vista con Porta Leoni. Già il Piano di ricostruzione della passata amministrazione lì aveva cancellato con un tratto di penna abitazioni in cui vivevano fino al 6 aprile centinaia di persone”.

Non so come possa serpeggiare questa idea frutto di invenzione di un signore che non sa neanche quali siano le permute di Porta Leoni, per cui non si capisce come possa inventare simili falsità. Di fronte a queste false affermazioni, il presidente di Ater che da quasi due anni, sta cercando di ridare dignità agli alloggi ed agli abitanti delle case popolari, sente che si sta offendendo la professionalità di tutto il personale dell’ente, la volontà del consiglio di amministrazione, che è tutt’altra! Gli inquilini delle case popolari devono essere inclusi, non esclusi; prova ne sia tutti i progetti di sviluppo e di ristrutturazione degli immobili che sono in corso di avviamento. Alcuni presentati, molti altri in corso di sviluppo, molti altri ancora in fase di progettazione.

Prosegue l’autore dell’articolo:

“ Già il nome, case popolari, ha una connotazione negativa in Italia e non solo e quando si tratta di far fronte all’emergenza abitativa delle nuove generazioni si preferisce un più fresco “social housing”. Da quando aiutare a dare un tetto a chi non ce l’ha sia diventato un tabù non si sa. Si dice che molti quartieri di edilizia pubblica sono malfamati. Molti, di certo non Porta Leoni, non via Fontesecco, da decenni parte integrante e di successo del tessuto abitativo e socio economico del centro. Presenze positive che hanno garantito diritti, integrazione e quella diversificazione sociale di cui il centro, oggi come oggi, ha più bisogno che mai e che, secondo tutti gli studi economici, è la base di quartieri vincenti e funzionanti”.