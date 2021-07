CITTA’ SANT’ANGELO – Il Città Sant’Angelo Music Festival, giunto alla sua VI edizione, presenta anche quest’anno una nuova produzione di opera lirica. Il titolo scelto è il Don Pasquale, opera buffa in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Giovanni Ruffini. La manifestazione, con la direzione artistica del M° Alessandro Mazzocchetti, si avvale del supporto della Fondazione Nicola Polidoro e vede una nuova collaborazione con il Conservatorio “Luisa d’Annunzio” di Pescara, grazie alla disponibilità del suo direttore M° Alfonso Patriarca. La regia dello spettacolo è curata da Manuel Renga che sceglie di ambientare l’azione nell’America degli anni ’20 ai tempi del proibizionismo. I costumi sono ideati da Manuel Clemente. Il cast, di livello internazionale, vede schierati il bassobaritono Matteo D’Apolito nel ruolo di Don Pasquale, il tenore Matteo Mezzaro per la parte di Ernesto, mentre il baritono Guido Dazzini sarà il Dottor Malatesta. I soprani Claudia Nicole Calabrese (recita del 18 e del 20) e Jessica Ricci (recita del 19), allieve delle classi di canto del Conservatorio di Pescara, interpreteranno il personaggio di Norina. Completa il cast nei panni del notaro Valerio Morelli, anche lui allievo del Conservatorio di Pescara. Sul podio, lo stesso M° Mazzocchetti dirigerà e concerterà l’opera alla guida dell’Orchestra del Conservatorio. La parte corale è affidata al coro polifonico Le voci del Borgo, preparato da Maria Savini e Gianmarco Rossi. Lo spettacolo si avvarrà di una nuova revisione sul manoscritto autografo del compositore, preparata appositamente per la manifestazione angolana.

L’evento, le cui prove sono iniziate da qualche giorno, avrà luogo a Città Sant’Angelo presso il Giardino delle Clarisse (Ex Convento delle Clarisse) nelle serate di 18, 19 e 20 luglio 2021 ore 21, all’aperto e nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di COVID. Collateralmente all’evento e ispirati ai personaggi del Don Pasquale, si potrà ammirare nella piazza del Teatro Comunale l’installazione spaziale, curata dagli architetti Lorenzo Sizzi e Müge Yürüten dello studio Spazio-X, e si potranno gustare cocktails presso il Bar Mon Amour. I biglietti sono già disponibili presso:

– Tabaccheria De Vincentiis (Città Sant’Angelo, Corso Vittorio Emanuele 75) – Foto Foscolo (Pescara, Via Ugo Foscolo 19/21);

oppure online, inviando una e-mail all’indirizzo [email protected]