L’AQUILA – “Mettetevi comodi, vi racconto una breve storia triste” scrive Stefano Palumbo. “Siamo stati proclamati “Città europea dello sport 2022″. Evviva. Abbiamo ricevuto anche la targa e, udite, udite, anche la ‘ciotola della benemerenza’, non so se mi spiego. L’Aquila città europea dello sport? Ma quale, quella del palazzetto di viale Ovidio ancora da sistemare dopo 12 anni? Quella dell’impianto di Verdeaqua chiuso da 3 anni? Quella dei fallimenti delle squadre di calcio e di rugby? Si, proprio quella!”

“ Scusa, ma a chi viene assegnato questo titolo?” continua Palumbo. “Viene conferito ogni anno da “Aces Europe” a quattro città italiane. E quante città hanno fatto domanda per il 2022? Quattro. L’Aquila e altre tre, in tutto quattro città su quattro titoli assegnabili. Ah, ma allora era facile. Si, ma non bastava mica solo fare domanda?

Ah no? Mbe, no, per partecipare bisognava pagare una quota di iscrizione di 1.800€. E quali benefici derivano da questo titolo? Potremmo dire che siamo “Città europea dello sport 2022”. Cioè, abbiamo pagato una targa e una “ciotola della benemerenza” 1.800€, un affarone!!! Magari !!! Fammi capire meglio, spiegami bene. L’accordo prevede che “il Municipio si impegna ad individuare uno o più sponsor e partner (massimo 4) che verseranno ad ACES Europe la somma complessiva prevista in base alla dimensione del Municipio”. E a quanto ammonta? Per le città con un numero di abitanti compreso tra 50.000 a 99.999, “appena” 7.000 €. Alla grande, quindi una targa e una “ciotola della benemerenza” ci sono costati 1.800€ + 7.000€, ovvero 8.800€? Più o meno. Come più o meno?