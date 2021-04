L’AQUILA – E’ ormai noto ai più il riconoscimento che è stato dato alla città per essere la “Città Europea dello Sport”. La domanda che ci poniamo è: che tipo di progetto c’è dietro l’ottenimento di questo riconoscimento?”.

A domandarselo sono i Giovani Democratici di L’Aquila che aggiungono: “Anzitutto è bene rammentare che non si tratta di un riconoscimento ottenuto grazie a delle specifiche caratteristiche e/o sulla base di un progetto che l’amministrazione ha realizzato; bensì di un titolo che viene acquistato dall’amministrazione. Malgrado questo pessimo metodo di prendere in giro la città facendogli credere di aver ottenuto dei riconoscimenti e di aver portato a casa risultati, c’è un questione di merito che riguarda questo tema: la maggior parte delle strutture sportive pubbliche della città sono in condizione pessima e non sono fruibili né dalle società che vorrebbero gestirle né da i singoli cittadini”.

“Strutture pubbliche più eminenti come il Pala Japan che è donato nel post-sisma dal governo nipponico e come il complesso di Verde Acqua – proseguono – sono in stato di abbandono da anni e l’amministrazione neanche tenta di risolvere e affrontare i problemi che riguardano queste strutture. Ottenere (o meglio comprare) un titolo è davvero imbarazzante e ridicolo specie se – come constato – non c’è un progetto sportivo in città e le strutture sportive non sono affatto pronte e funzionanti per essere una città europea dello sport”.

“Chiediamo le scuse dell’amministrazione”, concludono i Giovani Democratici di L’Aquila .