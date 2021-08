L’AQUILA – Ancora una settimana da protagonisti per gli allievi della Galimberti Tennis Academy, in questo caso nel circuito internazionale. A mettersi in particolare evidenza Andrea Picchione, che ha raggiunto i quarti di finale nel torneo ITF Future di Lesa (25.000 dollari di montepremi + ospitalità).

Sui campi in terra della cittadina sulle sponde del lago Maggiore, il 23enne aquilano ha eliminato al primo turno per 6-4 6-2 il tedesco Peter Torebko, quinta testa di serie, poi si è ripetuto ai danni del francese Lisandru Rodriguez, sconfitto 6-4 6-4, così da rimpinguare il suo bottino di punti ATP. Nel match che valeva l’ingresso alle semifinali l’allievo di Giorgio Galimberti, che a inizio agosto aveva centrato i quarti pure nel 25.000 dollari di Bolzano, è stato costretto al ritiro da un infortunio alla schiena sul 6-2 in favore del 19enne francese Harold Mayot, terzo favorito del torneo, lo scorso anno n.1 nel ranking mondiale under 18 e trionfatore agli Australian Open junior.

A Lesa erano in tabellone, con altrettante wild card, anche Federico Bertuccioli e Andrea Del Federico: nel primo turno il 23enne pesarese si è ritirato – pure lui per problemi alla schiena – sul punteggio di 6-3 3-0 in favore di Alessandro Bega, prima testa di serie, mentre il giocatore abruzzese è stato fermato per 6-4 6-0 dal qualificato Federico Marchetti.

Doppio 1° turno: Reitano-Zanada b. Picchione-Del Federico 6-3 6-3, Bega-Mayot (Ita-Fra, n.2) b. Bertuccioli-Kalovelonis (Ita-Gre) 3-6 6-4 10/8.

In contemporanea alcuni giovani allievi dell’ex davisman e del suo staff a Cattolica erano impegnati nel torneo Tennis Europe Under 14 e 16 di San Marino, dove Dennis Spircu e Sveva Azzurra Pansica sono approdati al 2° turno in categoria under 14. Ecco il quadro dei risultati:

U.14 maschile, 1° turno: Dennis Ciprian Spircu-Giulio Casucci 6-1 6-0. 2° turno: Noah Canonico-Dennis Ciprian Spircu 6-2 6-1

U.14 femminile, 1° turno: Sveva Azzurra Pansica-Alessia Lenzi 6-0 6-0. 2° turno: Victoria Bervid (Cze, n.4)-Sveva Azzurra Pansica 6-2 6-2.

U.16 maschile, 1° turno: William Mirarchi-Davide Liberati (n.8) 6-2 6-2.

Doppio U.14 maschile, 1° turno: Betti-Casucci b. Paci-Spircu 6-2 6-4.

Doppio U.14 femminile, 1° turno: Alletti-Pansica b. Dal Pozzo-Iozzi 6-4 6-4. 2° turno: Galietta-Pieragostini b. Alletti-Pansica 63 61.