“L’ultima vittoria del Campionato consolida la posizione imbattuta al primo posto per il Peppe Verna dell’Aquila”

Si è concluso ieri il Campionato di Serie B2 per il Circolo Tennis Peppe Verna dell’Aquila, che ha visto il nostro tennis cittadino aggiudicarsi il passaggio in B1 con una giornata di anticipo e la posizione al primo posto da imbattuti. La giornata di gare con il Circolo Tennis Chieti arriva a conclusione di una serie di vittorie consecutive – sei, per la precisione – che cementano la grande soddisfazione di tutta la comunità sportiva del tennis aquilano.

“Godiamoci questo momento, con la consapevolezza che da domani si alza l’asticella” dice Mauro Scopano “I successi sportivi non vengono mai per caso, sono frutto di lavoro, sacrificio e capacità, elementi che evidentemente abbondano all’interno del nostro Circolo Tennis. Mi congratulo personalmente e singolarmente con ogni componente della squadra, a partire dallo strepitoso staff tecnico per finire con chi ha portato a casa il risultato”

Ugo Frasca Consigliere Regionale FIT: “Complimenti al CT L’Aquila. Complimenti ad una squadra di amici fortemente legati ai propri colori, prima ancora che di ottimi tennisti. Come accade oramai da anni il sodalizio aquilano regala ancora una volta lustro al tennis abruzzese. Grande merito quindi al presidente Pierpaolo Pietrucci ed al direttore sportivo Luigi Giuliani i quali, non senza il supporto di tutti i soci, e nonostante le note difficoltà degli ultimi due anni, hanno saputo comunque allestire una squadra in grado di raggiungere altrettante promozioni, fomentando un entusiasmo ed un seguito in città, soprattutto tra i giovani, degni di nota. Dal punto di vista tecnico parlano i numeri. Solo vittorie e tennis di livello, quello oramai “internazionale” di Andrea Picchione, realtà top del nostro movimento, quello potente e veloce dei due Federico (Bertuccioli e Salomone), quello di vero “fioretto” del maestro Iannuzzi. Per non parlare del capitano di mille battaglie Andrea De Silvestri e del fondamentale supporto di Ercole Di Ianni e Andrea Cellini. Bravi davvero quindi e grazie di cuore da tutto l’Abruzzo tennistico”.

Luigi Giuliani: “Straordinaria annata sportiva con 6 vittorie consecutive che ci hanno permesso di brindare alla promozione con una giornata di anticipo. Squadra tosta, con un mix di giovanissimi Picchione e Bertuccioli del 98, Salomone del 2001, che si sono integrati benissimo con il nucleo storico del CT Iannuzzi ,Di Ianni e l’altro vivaio Cellini. Questa squadra, sono sicuro, ci darà soddisfazioni anche l’anno prossimo nel campionato di B1”.

Grande soddisfazione anche per il Presidente Pietrucci, al suo secondo mandato, che come di consueto non lesina complimenti a tutto lo staff tecnico e atletico del Circolo. “Un campionato straordinario, preparato nei dettagli da Luigi Giuliani con programmazione iniziata due anni fa, e a cui va il mio personale ringraziamento anche a nome di tutti i soci. Il ritorno di Andrea Picchione – da me fortemente voluto – ha dato il via all’arrivo di altri due talenti (Federico Salomone e Andrea Bertuccioli) che unito all’esperienza di Iannuzzi e all’innesto di altri giovani talenti ( Ercole Di Ianni, Andrea Cellini e altri che stanno crescendo come per esempio Tommaso Giuliani, Paolo Marsili e Davide Liberati), rappresenta il connubio perfetto per regalare alla nostra città il ruolo che merita nel panorama tennistico Italiano. Un ringraziamento speciale voglio rivolgerlo ai Soci per la fiducia, alla famiglia Verna, al Presidente Onorario Vandro Equizi, ai membri del Direttivo uscente, a tutto lo staff operativo e di segreteria del circolo, al Comune dell’Aquila, alla Regione Abruzzo, agli sponsor e a tutti quelli che ci hanno sostenuto. Lavoreremo da subito con il Direttivo e i Soci per competere ai vertici della classifica il prossimo anno e magari raggiungere la massima serie, auspicando sempre nella sinergia delle forze produttive e sociali di questa provincia e della nostra regione. Il Circolo Tennis L’Aquila Peppe Verna rappresenta la storia tennistica della nostra regione e sente su di se la responsabilità e il ruolo di “guida” del “sistema tennis”, diventato ormai il secondo sport del paese per numero di tesserati”