L’AQUILA – Un professionista aquilano, ieri sera, non è riuscito ad evitare un cinghiale di grossa taglia che gli ha improvvisamente attraversato la strada saltando da una scarpata. L’incidente è avvenuto sulla statale all’altezza di Magione Papale, in direzione Porta Napoli, a due passi dalla città. Illeso il conducente che, probabilmente, non ha avuto conseguenze peggiori solo grazie alla grossa cilindrata del veicolo che guidava.

Centinaia i sinistri in Abruzzo a causa dei cinghiali

E’ l’ennesimo incidente in città dovuto a fauna selvatica, quasi sempre cinghiali. Sono centinaia ormai i sinistri denunciati in Abruzzo per l’attraversamento dei cinghiali selvatici. A volte ci scappa anche il morto. L’ultima vittima nell’aquilano è di sei anni fa, nei pressi di Cansatessa.

Un fenomeno che sembra fuori controllo e che ormai coinvolge non solo le zone rurali ma anche quelle periurbane e urbane.

La giustizia ha cominciato a dare ragione agli automobilisti. Diverse le condanne al risarcimento danni contro la Regione Abruzzo. È infatti la Regione l’ente eventualmente chiamato a risarcire.

Danni alla biodiversità, all’agricoltura e rischio idrogeologico

La proliferazione di questi ungulati, inoltre, provoca seri danni sia all’agricoltura che ai delicati equilibri faunistici, ad altre specie animali e vegetali, ma creano anche problemi di natura idrogeologica nei boschi martoriati dalla loro massiccia presenza.