L’AQUILA – “La popolazione residente a Filetto attendeva l’ampliamento del cimitero dal 1991, è quindi una buona notizia la recente approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale, con deliberazione N.98 dell’11.marzo, confermando la copertura finanziaria che fu stabilita con il documento preliminare, nel 2016, dalla precedente amministrazione. Si tratta ora di accelerare il più possibile ogni passaggio formale, poiché la questione ha ormai carattere di urgenza.” Così Deborah Palmerini, Segretaria del Circolo PD “Paganica e Frazioni”.

“Nelle scorse settimane, il Comune dell’Aquila ha prodotto atti formali anche per la realizzazione di nuovi loculi nei cimiteri di Camarda e di Paganica, e per piccoli lavori di completamento al camposanto di Pescomaggiore, già interessato da recenti lavori di riqualificazione.

Sono interventi importanti che la cittadinanza attende da tempo, accogliamo quindi con favore il ritrovato attivismo dell’amministrazione comunale nei confronti delle frazioni est, particolarmente dinamico in questi ultimi lembi di legislatura.

Riteniamo tuttavia utile segnalare di seguito alcuni punti al riguardo. Trattandosi di passaggi formali non esaustivi, per i quali si prevedono ancora mesi e ulteriori atti prima dell’avvio dei lavori, chiediamo all’amministrazione e all’assessorato competente, di impegnarsi a limitare i tempi alle strette necessità burocratiche. Inoltre, poiché le gare saranno effettuate con il criterio del massimo ribasso, già peraltro stabilito dalla determinazione dirigenziale N.812 del 6 marzo u.s., attinente la realizzazione dei loculi a Camarda, chiediamo la certezza che le economie derivanti, non irrisorie considerate le somme stanziate, siano impiegate per ulteriori migliorie nei luoghi specifici, per garantirne fruizione e sicurezza o comunque sul territorio.

Infine, per tutti i progetti, anche se in fase non ancora esecutiva, è il caso di porre particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche. Sia a Filetto che a Pescomaggiore infatti, l’accesso al cimitero è attualmente precluso alle persone con difficoltà di deambulazione, a causa della presenza di scalinate.

Porremo grande attenzione a questo tema di civiltà, per evitare che si ripeta quanto accaduto al camposanto di Pescomaggiore, dove, nel 2020, è stato realizzato il nuovo ingresso con una scalinata barriera, nella cui struttura gli scivoli sono stati pensati per gli automezzi ma non per le persone.”