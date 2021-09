L’AQUILA – Domenica 12 settembre, alle 8.30, dal Viale di Collemaggio, prenderà il via la quinta edizione della “Granfondo Città dell’Aquila”, gara ciclistica amatoriale. L’evento, programmato inizialmente il 16 maggio scorso, è stato posticipato al 12 settembre, per la concomitante presenza della carovana del Giro d’Italia in città nel capoluogo nei giorni di maggio. L’evento verrà presentato ufficialmente in una conferenza stampa che si terrà mercoledì 8 settembre presso la Sala Rivera della sede del Comune a Palazzo Fibbioni di L’Aquila, alla presenza di Guido Quintino Liris, assessore regionale con delega allo sport e all’impiantistica sportiva, Vito Colonna, assessore comunale allo sport.

La “Granfondo Città dell’Aquila” fa parte del circuito Pedalatium ed è l’unica gara di questo circuito al di fuori della regione Lazio. Infatti le altre Granfondo coordinate da Pedalatium sono quelle di Latina, Cassino, Anagni, Subiaco e Fara in Sabina. “E’ vero, la nostra Granfondo è l’unica al di fuori del Lazio ma c’è un asse geografico e religioso che lega L’Aquila al Lazio” Dice Mario Di Gregorio, membro del comitato organizzatore della Granfondo, che spiega “Geografico perché parte del territorio reatino si interseca con quello aquilano, religioso perché c’è un legame evidente tra L’Aquila e Roma per via del papato di Celestino V.” Di Gregorio poi si sofferma sullo scopo di questa manifestazione: “Ci teniamo a dare il nostro contributo per la ripartenza del nostro territorio promuovendone le bellezze che abbiamo e poi perché vogliamo sensibilizzare la collettività al tema della sicurezza stradale. Purtroppo nelle ultime ore c’è stato un altro incidente mortale che ha visto morire un giovane ciclista. Dobbiamo tutti riflettere sull’importanza di muoversi in sicurezza sulle strade, sia per quanto riguarda i ciclisti che per gli automobilisti.”

Sulle novità di questa edizione Di Gregorio dice “Il percorso, rispetto agli anni scorsi in cui ce n’erano due (uno corto ed uno medio), sarà un tracciato unico e della lunghezza di 95 km. Questa scelta si è resa necessaria per facilitare il rispetto della normativa anti Covid e poi perché, con un solo percorso, siamo riusciti ad evitare tutti gli incroci più pericolosi, proprio per una questione di sicurezza e per proteggere l’incolumità dei corridori.”

Le iscrizioni sono ancora aperte. Per chi volesse partecipare alla 5ª edizione della Granfondo Città dell’Aquila, o reperire ogni altra informazione, basta visitare il sito www.granfondo.cclaquila.it

Contatti

· Telefono 08621956341

· Email. [email protected]

PROGRAMMMA

SABATO 11 SETTEMBRE 2021

· Ore 15:00 APERTURA VILLAGGIO E CONSEGNA MATERIALI GARA

· Ore 19:30 CHIUSURA STAND

Dalle ore 15:00 alle ore 19:30 sarà possibile iscriversi all’evento ciclistico

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021

· Ore 6:30 APERTURA VILLAGGIO, ISCRIZIONI GARA

· Ore 8:00 INGRESSO IN GRIGLIA

· Ore 8:00 CHIUSURA ISCRIZIONI GARA

· Ore 8:30 PARTENZA MANIFESTAZIONE AGONISTICA

· Ore 10:30 PRIMI ARRIVI DELLA MANIFESTAZIONE

Al completamento delle classifiche INIZIO PREMIAZIONI UFFICIALI

· Ore 18:00 FINE MANIFESTAZIONE

Dalle ore 6:30 alle ore 08:00 sarà possibile iscriversi all’evento ciclistico

LUOGHI DI INTERESSE

· Partenza manifestazione: L’AQUILA – VIALE COLLEMAGGIO

· Consegna pacchi gara: VILLAGGIO GARA

· Premiazioni: PARCHEGGI TERMINAL LORENZO NATALI, VIA G. CALDORA