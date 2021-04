L’AQUILA – Corsa contro il tempo per la realizzazione della rete di ciclabili leggere. Con una determina il Comune dell’Aquila ha avviato la procedura per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della “RME Rete di Mobilità di Emergenza – Piano di azione per la mobilità urbana post Covid”. Si tratta della rete di ciclabili che sfruttano, attraverso apposite corsie e segnaletica, la viabilità ordinaria.

L’affidamento avverrà tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di cinque operatori economici iscritti negli elenchi in possesso del Comune dell’Aquila, e con l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.36 comma 9-bis del d.lgs. 50/2016, “con esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97 comma 8 del medesimo decreto, così come modificato ai sensi dell’art.1, comma 3, ultimo periodo della L. 120/2020”.

Il progetto esecutivo, per circa 13 chilometri di ciclabili, della Rete di mobilità di emergenza è stato approvato in Giunta nelle scorse settimane. Prevede la realizzazione di una rete di ciclabili leggere. A differenza delle ciclabile propriamente dette, le leggere condividono quasi sempre la strada con le auto, sfruttano quindi la normale viabilità stradale con una rete segnaletica dedicata, a terra e non solo.