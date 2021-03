L’AQUILA – “L’altro ieri, vittima di un tragico incidente stradale a L’Aquila, ci ha lasciato Emilio Ciammetti, ex cinofilo del Soccorso alpino della Guardia di finanza, da poco in pensione, amico di tanti Forestali aquilani in servizio come lui nelle montagne abruzzesi. Addio Emilio, riposa in pace.” Così la Ferfa, la Federazione per la rinascita della Forestale ambientale