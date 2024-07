Chiude la bottega ‘Da Rù’. Il centro storico perde un’altra attività

L’AQUILA – Lui si chiama Ruggiero e ha 44 anni. Nel 2019 ha aperto un piccolo negozio di alimentari per il corso, davanti al nuovo Palazzo del Governo.

Ruggiero è nato a Isernia e all’Aquila è venuto a frequentare l’università. Non se n’è più andato, neanche dopo il terremoto. Da studente ha lavorato nei locali e, in seguito, per la ricostruzione.

Poi, sognando come tutti una città rinascente, ha deciso di aprirsi il suo negozio in pieno centro, a due passi da Piazza Duomo.

Ieri mattina ha venduto le ultime due confezioni di caffè Alambra di Passalacqua, gusto pieno, nel suo bellissimo pacchetto dal design anni 50, con busta coordinata di carta.

Sabato chiuderà i battenti. Non ce la fa più. Troppe spese, pochi guadagni. Eppure era partito bene. Poi ci si è messo il covid, poi il restyling della piazza, poi la pavimentazione del corso.

Ho letto un profondo dispiacere negli occhi scuri di Ruggiero. È troppo arrabbiato per parlare davanti alla telecamera; ha paura di tirare macigni, critiche pesanti.

E dopo, cosa farai? Ho trovato un posto in una pasticceria; andrò avanti da lì, in attesa dello scorrimento di un concorso. Poi via, me ne andrò da qui.

Peccato, veramente. Un’attività che chiude è un sogno che si infrange, un progetto di vita che prende una strada senza ritorno. È un pezzetto di città che muore. E qua, ne sono morti tanti. In una città che sta rinascendo, suona quasi come un ossimoro.

È stata chiesta pazienza, troppo a lungo. La pazienza non sfama, però. L’attesa logora e i soldi che non entrano, ancora di più.

Dove sta andando questo centro storico? Io me lo domando e non trovo una direzione. Non vedo le scuole, gli uffici, gli studi, le farmacie, i negozi di tutti i generi, i parcheggi, i teatri, una biblioteca, il cinema, un centro di aggregazione, le sedi delle associazioni.

Magari tutte queste cose non le vedo ancora, magari arriveranno col tempo. Non voglio essere negativa, non lo sono mai stata.

Sai cosa è successo dopo il terremoto del 1984 di Isernia? mi domanda Ruggiero. No, non lo so.

Te lo dico io. Il centro di Isernia era, in piccolo, quello dell’Aquila prima del terremoto. Dopo il nostro, di terremoto, le attività sono iniziate piano piano a tornare e a chiudere, a tornare e a chiudere. Alla fine sono rimasti solo i bar, i ristoranti, i pub. Solo questo offre, oggi, il centro di Isernia. E pure L’Aquila, mi sembra che si stia incamminando per la stessa strada.

Pazienza e pure un po’ di brividi.