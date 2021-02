La città è già in zona rossa. “Adesso – prosegue Ferrara – è veramente drammatica la situazione. Ho potuto constatare con rammarico che gli appelli istituzionali da parte mia, della Asl, del prefetto e delle forze dell’ordine, sono purtroppo caduti nel vuoto. Chi ha avuto modo di passeggiare o di attraversare le nostre strade sabato e domenica, ha potuto constatare un aumento incredibile di persone che, noncuranti del pericolo, continuano a far finta che nulla stia accadendo. E invece è un problema estremamente importante: Chieti oggi è l’unica città che ha un trend di ascesa dei contagi superiore a tutti i paesi che ci circondano.

Quindi sarò costretto a fare ordinanze non solo per procrastinare e prolungare la chiusura delle scuole, ma anche di piazze, strade e punti di ritrovo e di incontro. Continuo a raccomandare la massima prudenza, non uscite di casa se non per motivi impellenti e speriamo di cavarcela nel miglior modo possibile”.