L’AQUILA – La Chiesa di Santa Maria di Roio, situata all’interno del quarto di San Marciano, fu edificata nel 1302 dagli abitanti di Colle di Roio. Dopo le distruzioni e le successive ricostruzioni in seguito ai terremoti del 1461 e del 1703, l’edificio religioso ha subito ingenti danni anche a seguito del terremoto del 2009. La chiesa, con la scossa del 6 aprile, ha riportato gravi lesioni sia sulla facciata che sulle pareti laterali. Inoltre sono state riscontrate situazioni prossime al crollo nella sommità della facciata e nella cella campanaria.

Per riparare i danni, nella scheda tecnica della Protezione Civile con Ministero per i beni e le attività culturali e Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per l’Abruzzo – L’Aquila, erano stati stimati 700mila euro di lavori, da effettuarsi in 24 mesi. Sul sito di Opendata Ricostruzione, mentre, risultano chiesti e finanziati 800mila euro, non ancora erogati.

Chiesa Santa Maria di Roio

La facciata in pietra concia si presenta suddivisa in tre bande verticali, con al centro un rosone trecentesco dalle dimensioni sproporzionate rispetto all’insieme. Quest’ultimo è caratterizzato da archetti accavallati e un giro esterno di foglie. Il portale principale di ispirazione borgognona, con stipiti a vivo correggenti una mensola e l’archivolto a tutto sesto, viene datato alla fine del XIII secolo, è quindi antecedente rispetto all’attuale prospetto. Sul fianco destro si trova il portale secondario realizzato decorato nel 1648 da Fabrizio Colantoni.

L’interno ad aula unica è suddiviso in due ambienti: la navata e il presbiterio a pianta centrale. Le dimensioni originarie probabilmente erano maggiori delle attuali per la presenza di cappelle che sporgevano dal corpo di fabbrica principale. Anche la facciata subì delle variazioni e delle semplificazioni.