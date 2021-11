Ho intervistato, in presenza del CM Francesco Splendiani, la prima nazionale ed ex professore di matematica Mauro Cerasoli. Una persona solare, simpatica, di spiccata intelligenza ed arguta ironia che ha coniugato nel corso della sua vita la sua carriera da matematico e docente universitario a quella di scacchista.

Il titolo di prima nazionale è il più alto della carriera non agonistica,

Cosa ricordi della tua esperienza scacchistica Aquilana?

Io ho iniziato a giocare seriamente a scacchi a L’Aquila grazie agli insegnamenti di un amico di Pescara, avevo circa 18/19 anni, e si giocava alla Sala Baiocco vicino all’albergo Italia. Il circolo era frequentato anche da persone strane, come chi suggeriva le mosse, e così facendo per non essere disturbati ci siamo inventati molteplici varianti: in una di queste i pezzi rimbalzano sui bordi, o un’altra il cavallo fa due passi avanti e due di lato.

La Sala Baiocco per me è durata il tempo dell’università perché dopo, avendo iniziato a lavorare come docente universitario ero obbligato a fare ricerca e pubblicazioni, il ché ha tolto il tempo agli scacchi. Ma nonostante gli impegni universitari ho continuato la mia professione con tornei scacchistici.

Nel 1979 io ho organizzato un torneo di scacchi a L’Aquila a livello nazionale all’Hotel le Cannelle, sotto la stazione, a questo torneo parteciparono molteplici giocatori famosi. Mentre nel 2000 ho organizzato due tornei nazionali a San Demetrio ne’ Vestini.

Quali sono i collegamenti tra gli scacchi e la matematica?

Ci sono due collegamenti importanti:

1) Molti concetti della matematica che sembrano difficili per gli studenti si possono illustrare con gli scacchi, ad esempio le coordinate cartesiane, ad esempio nella scacchiera o gli Assiomi, perché negli scacchi dire che l’alfiere si muove diagonalmente è un’assioma.

Come nella matematica non puoi definire certi concetti come punto, retta o piano, negli scacchi non puoi definire le figure, e così per poter definire

2) Mi rende orgoglioso giocare a scacchi come matematico perché la matematica viene sempre presentata come pura e applicata, ad esempio 2+2 = 4 è matematica pura. Due pecore più due pecore fanno 4 pecore sono matematica applicata. I matematici si sono sempre gloriati di fare matematica pura lasciando ad altre figure di fare matematica applicata. C’è un episodio importante correlato ad Euclide, che mentre faceva le sue lezioni un allievo gli chiese come poter guadagnare utilizzando la matematica e quest’ultimo venne cacciato. L’unica matematica che era rimasta pura corrispondeva ai numeri primi e c’è un episodio famoso di un matematico tedesco al quale gli allievi chiesero a cosa servissero i numeri primi, e lui rispose “non lo so, a me sono serviti a prendere questa cattedra. Per concludere Hardy si vantava di essere l’unico matematico puro rimasto in quanto teorico dei numeri primi. Peccato che oggi pure i numeri primi si applicano per fare i numeri primi

Allora tutta la matematica si applica?

No, gli scacchi! La teoria degli scacchi è l’unica matematica pura che abbiamo. Tralaltro voglio citare il pezzo di Dante sugli scacchi.

L’incendio suo seguiva ogne scintilla;

ed eran tante, che ‘l numero loro

più che ‘l doppiar de li scacchi s’immilla

“Più che il doppiar degli scacchi”, che vuol dire? Narra la leggenda che l’inventore degli scacchi (dando per scontato che non esiste un inventore) si era presentato al Re della zona offrendogli gli scacchi, quest’ultimo

1 + x + x2+… xn = (xn+1 -1) / (x-1) prendiamo come esempio che x=2

1+2+22+…263 = (264-1)

Quindi abbiamo applicato questa formula per dare la risposta, questi numeri, le potenze di due meno uno, sono oggi fondamentali per fare i codici segreti se sono numeri primi.

Un numero n è primo se un gruppo di n persone può essere inquadrato solo in fila indiana.

E’ frequente che ci siano matematici che giocano a scacchi?

No, non ne ho conosciuto nessuno, e nei tornei l’unico che so è Emmanuel Lasker, campione del mondo più volte agli inizi del 900. Questo ovviamente non vuol dire che non ci siano, ma che io non ho conosciuto nessuno o che non ho avuto. Anni fa scrissi un articolo secondo il quale è più utile per uno studente risolvere un problema di scacchi tipo “Matto in 8” che non risolvere un problema di geometria nel quale si applica il teorema di Pitagora.

Nel corso della tua carriera da docente hai usato spesso gli scacchi per insegnare?

Fortunatamente no, perché io insegnavo Probabilità e Statistica e gli scacchi non sono un gioco d’azzardo – aggiunge con un sorriso.

Hai delle aperture preferite?

Allora una mia apertura preferita è, se ho il bianco, il Gambetto di Donna mentre con il nero la Pierc o la siciliana. Io gioco la Pierc se mi fanno e4 perché feci un’indagine statistica su tutte le risposte migliori a e4 e scoprii che nella Pierc è molto più improbabile perdere con il nero.

Chi credi che vincerà tra Carlsen e Nepomniachtchi?

Non ne ho idea perché non seguo le partite attuali. Sono finiti i tempi in cui eravamo tutti incollati allo schermo per tifare Fischer.