L’AQUILA – Conferenza stampa del centrodestra aquilano stamattina all’Emiciclo per fare il punto sulla recente approvazione del bilancio di previsione che giusto l’anno scorso aveva aperto la crisi politica in maggioranza con le dure accuse del capogruppo leghista Francesco De Santis.

Oltre all’assessore al Bilancio, il vicesindaco Raffaele Daniele, presenti Giorgio De Matteis, Luca Rocci, lo stesso De Santis, Daniele D’Angelo, Ersilia Lancia. C’è grande soddisfazione per il bilancio approvato.

“Più liberi e più tranquilli” ha affermato De Matteis, “un bilancio che finalmente permette di programmare meglio le risorse, anche per la frazioni.” Un bilancio gravato, secondo De Matteis, anche da fallimentari, secondo il centrodestra, operazioni della passata amministrazione, come quella sul Progetto C.a.s.e.

E’ stata sottolineata anche la capacità del comune di recuperare fondi che rimanevano non spesi in vari calderoni. Un milione è arrivato dal legge 41 per interventi sul sociale, lo sport e la cultura. O ancora le somme rimanenti del vecchio contratto di quartiere.