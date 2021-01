L’AQUILA – Ancora segnalazioni di episodi di vandalismo in centro storico. A farne le spese stavolta una commerciante che scrive: “Da ingenua quale sono ho pensato che una macchina, per sbaglio, avesse fatto cadere il vaso. Invece no, due simpatiche ragazzine hanno smontato la pianta di proposito. Piante comprate per cercare di abbellire la città.

Non è solo una bambinata verso una pianta, che comunque compreso di vaso (che mi hanno spaccato) non ho pagato poco, ma è uno sfregio verso un negozio e il commerciante che c’è dietro, che come tutti non sta passando un periodo roseo e deve pure spendere altri soldi per riparare questi stupidi danni. È un fregarsene della città: rompete, imbrattate, sporcate tutto quello che vi capita a tiro.

Sappiate, piccoli geni del male, che ho le telecamere dove si vede tutto, e che mi sono stancata di lasciar perdere.

Vediamo se venite da sole a chiedere scusa e a risarcire il danno o se con una bella denuncia per atti vandalici imparate a comportarvi come si deve”