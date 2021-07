“In fase di prima attuazione ed in via sperimentale – si legge – si prevede il rilascio di un “Citypass ZRU – Strutture ricettive”, senza indicazione della targa, che consenta la sosta degli ospiti della struttura negli stalli riservati ai residenti, secondo le prescrizioni contenute nel permesso“. Si dispone che il suddetto Citypass venga “rilasciato alle strutture ricettive – alberghi e bed and breakfast – ubicate nella Zona a Rilevanza Urbanistica del centro storico“, e si definisce il numero massimo di pass a disposizione delle strutture, 3 per gli alberghi, 1 per i bed and breakfast.

Una decisione che potrebbe far discutere, del resto i posti per i residenti non sono molti e ora, a quanto pare, andranno condivisi anche con le strutture ricettive.