AVEZZANO – “Il “Controllo Territoriale” si può definire come la proiezione del Corpo di Polizia Municipale sul territorio del Comune e i compiti si possono sintetizzare in tre parole: Vigilanza, Prevenzione e Repressione. Nel caso che oggi evidenzio all’opinione pubblica è che non c’è stata né Vigilanza, né Prevenzione .

“Quello che mi chiedo – ha scritto in una nota Augusto Di Bastiano, presidente del Centro Giuridico del Cittadino, in una lettera indirizzata al sindaco Di Pangrazio e al Comandante della polizia Locale Montanari – come si può arrivare ad avere una strada della periferia della città a ridosso del nucleo industriale , ridotta a discarica a cielo aperto , ed è evidente dalle foto che a tale uso è adibita da molto tempo”.

La strada in questione è “strada comunale San Lorenzo”.