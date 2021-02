L’AQUILA – Nella seduta di ieri, la Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato una Delibera che autorizza l’Agenzia di Protezione civile dell’Emilia-Romagna a stipulare una nuova convenzione con la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila per la realizzazione della Centrale 118 presso il San Salvatore dell’Aquila.

“Si sblocca finalmente l’iter per la realizzazione di un’opera attesa da almeno un decennio, quando la generosa contribuzione della Regione Emilia-Romagna mise a disposizione dei fondi per la ricostruzione a seguito del sisma. Fondi rimasti bloccati e inceppati per anni nei gangli della burocrazia e della carenza delle risorse, a fronte di un progetto che vide moltiplicarsi i costi anno dopo anno, rendendone impossibile l’attuazione. Su mia sollecitazione, la Asl competente ha riavviato la procedura e modificato il progetto, per il quale oltre ai 2.100.000 garantiti dall’Emilia-Romagna saranno destinati i residui 1.984.000 euro della donazione della Banca d’Italia, frutto del ribasso d’asta della realizzazione dell’Ospedale Covid di Pescara. Con poco più di 4.000.000 di euro sarà costruita la Centrale 118 con annessa pista di atterraggio per elicotteri e hangar di ricovero, opera la cui esigenza con l’emergenza Covid è divenuta assolutamente pressante. Ringrazio il Presidente Bonaccini, che ha seguito personalmente con il sottoscritto la vicenda, riannodando i fili di una trama che rischiava di perdersi per sempre. Ho subito sollecitato la Asl competente a procedere alla sottoscrizione della Convenzione e a dare seguito alle gare per aprire il prima possibile i cantieri”, dichiara il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.