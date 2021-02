La celebrazione della XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO, che ricorre l’11 febbraio 2021, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, nell’Arcidiocesi di L’Aquila, sarà celebrata con una Santa Messa presieduta da Mons. Orlando Antonini, Arcivescovo Nunzio Apostolico nella Basilica di S. Bernardino alle ore 18:30 e animata dall’UNITALSI.

Questa giornata, sarà un momento propizio, per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità, con un pensiero a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia del coronavirus.

Nell’impossibilità di amministrare comunitariamente il Sacramento dell’Unzione degli Infermi, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, prima della benedizione sarà rivolta la preghiera per invocare la guarigione nel corpo e nello spirito.

Al termine della Messa alcuni uniltasiani muoveranno la statua della Madonna di Lourdes, presente in Basilica, lungo il percorso della navata mentre i fedeli, restando al proprio posto, la accompagneranno con preghiere e canti mariani.

Il messaggio di Papa Francesco, per questa giornata Mondiale del malato dal titolo “La relazione di fiducia alla base della cura dei malati”, prende le mosse da un passo del Vangelo di Matteo: “Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli” (Mt 23,8). E’ questo un testo, che si muove intorno allo scenario dell’attuale pandemia e che proprio in relazione alla malattia che sta seminando dolore e morte sottolinea, nella relazione con chi sta male, come «la pandemia ha messo in risalto anche la dedizione e la generosità di operatori sanitari, volontari, lavoratori e lavoratrici, sacerdoti, religiose, e gruppi che assistono direttamente con professionalità, abnegazione, senso di responsabilità e amore per il prossimo hanno aiutato, curato, confortato e servito tanti malati e i loro familiari» e come la pandemia ha evidenziato la grande necessità di investire risorse nella cura e nell’assistenza delle persone malate, nell’ottica del principio che la salute è un bene comune primario.

Si riporta a seguire il messaggio del Santo Padre Francesco per la XXIX Giornata Mondiale del Malato: