CELANO – Una ragazza è rimasta leggermente ferita, in un incidente stradale ed è stata trasportata in autombulanza all’ospedale per alcuni controlli.

E’ successo questo pomeriggio, in via Santa Maria a Celano, un conducente ha perso il controllo della sua auto e ha invaso l’altra corsia invadendo l’altra corsia andando a sbattere con un’altra automobile occupata da due coppie di amici, con una ragazza che ha avuto dei piccoli problemi.

L’autista dell’auto che ha provocato l’incidente è stato invitato a sottoporsi agli esami, per controllare se fosse in condizioni adeguate per la guida.