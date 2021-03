L’AQUILA – Sono ripresi stasera i lavori in via Sallustio. Una trivella di un cantiere ieri, secondo i tecnici a lavoro, ha completamente tranciato i cavi delle connessione. Si tratta del cantiere della parte “incongrua” dell’aggregato della Beata Antonia dove da settimane sono in corso scavi con trivelle a rotazione di grande diametro.

Ieri notte un primo intervento dei tecnici per cercare di rimettere a posto le linee. Linee, ad ogni modo, provvisorie. Stasera operai di nuovo a lavoro nella speranza di ripristinare tutto per domani. Problemi di connessione sono di nuovo segnalati in tutto il centro cittadino.