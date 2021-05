ROMA – “Ci sono due test in corso per quanto riguarda l’utilizzo di vaccini diversi tra la prima e la seconda dose, in particolare in combinazione tra AstraZeneca e un vaccino mRna”.

Lo ha dichiarato Marco Cavaleri, capo della strategia dei vaccini dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali che prosegue affermando: “Uno è in Gran Bretagna e l’altro in Spagna. Dai dati che ci arrivano sembrano che non ci siano problemi per quanto riguarda la sicurezza e sembra che questo metodo fornisca anche una robusta copertura immunitaria”.