L’AQUILA – La donazione non riguarda solo sangue, midollo e organi. Catia Nurzia, onicotecnica di Arischia, ha voluto tagliare i suoi lunghi capelli, 50 centimetri naturali e mai trattati, per donarli all’associazione Tricostarc e farli diventare una parrucca per chi in questo momento deve affrontare un percorso oncologico.

Alessandro Conversi , fondatore della scuola I Parrucchieri Academy, ha diviso i capelli di Catia in sei ciocche e ha iniziato a tagliare. “Mi sono emozionata perchè sapevo che non finivano nel cestino – ha detto – ma che avrebbero aiutato donne in un percorso difficile”. Vediamo.