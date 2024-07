Castelvecchio Subequo, torna “Arti e Mestieri a Palazzo” con il miglior vino d’Abruzzo

CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ) – Sarà il cielo stellato della notte di San Lorenzo ad aprire la dodicesima edizione di “Arti e Mestieri a Palazzo – Castelvecchio DiVino In Vino”, la rassegna più attesa dell’estate di Castelvecchio Subequo, nel cuore della Valle Subequana, green valley dell’Abruzzo interno aquilano.

La mappa è quasi pronta e segnerà in rosso il percorso della due giorni, 10 e 11 agosto, che farà alzare i calici del miglior vino d’Abruzzo sposandolo alla bellezza del paese subequano, perla della storia antica d’Abruzzo, capitale di tradizioni millenarie e terra di grande spiritualità e di santi come San Francesco d’Assisi e Celestino V.

Nata nel 2000 e proseguita fino al 2008, la manifestazione si è interrotta con il terremoto del 2009 e ha ripreso il suo corso solo 2 anni fa. Un lungo percorso di rinascita, sostenuto dalla forza di un’intera comunità, che ha lavorato fortemente per il suo ritorno congiungendo le arti e i mestieri all’esperienza dei vini e rimettendo al centro il cuore antico del paese, nella parte recuperata dagli interventi post-sisma.

Dopo il successo dell’anno precedente, la formula sarà, infatti, ancora quella collaudata della degustazione itinerante, con calice e sacca al collo, che muoverà i passi tra gli angoli più suggestivi del centro storico, in una sorta di trekking enogastromico e culturale. Obiettivo è costruire un’esperienza di “turismo lento” attraverso i vini: saranno loro a rivelare la bellezza dei luoghi e a metterli in comunicazione con cibo, tradizioni, storia, arte e musica.

Un viaggio a colori in cui il vino incontra e valorizza lo spazio fisico: antichi palazzi, androni ricercati, cantine sotterranee e spazi raffinati ospiteranno vini d’etichetta, accuratamente selezionati durante visite ad hoc nelle rispettive cantine di produzione, per un sodalizio sensoriale ed emotivo senza pari.

In attesa dell’uscita del programma, protagoniste di “Arti e Mestieri a Palazzo” saranno 5 cantine vitivinicole di eccellenza della nostra Regione (tra cui 1 di produzione biologica), con 2 new entry rispetto all’anno passato. Rossi, cerasuoli e bianchi scenderanno freschi nei calici serviti dai Sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier d’Abruzzo, che illustreranno le caratteristiche della bevanda degli dei per una piena degustazione. Ad accompagnarli sarà una ricca proposta gastronomica dei piccoli produttori locali tra formaggi nostrani, arrosticini, hamburger di pecora e altre sorprese culinarie.

L’itinerario wine & food incrocerà, poi, l‘artigianato artistico e mostre d’arte, che daranno luce ai luoghi di maggior pregio del centro storico, dove artisti e artigiani metteranno in vetrina i lori manufatti e saranno protagonisti di autentiche dimostrazioni di antichi mestieri. Aprirà di nuovo le porte anche il “Museo dei Ricordi della Valle Subequana”, nato dalla passione e la ricerca del compianto Enrico Acconcia, tra i padri fondatori della storica rassegna. Uno spazio del passato che racconta, attraverso attrezzi e utensili di antichi mestieri, la storia di una comunità piegata alla fatica e al lavoro dei campi.

In questa cornice, non poteva mancare la musica: 4 location di pregio tra piazze, piazzette, stradine e angoli panoramici saranno il contest di note d’autore tra generi musicali diversi. Folk, jazz, classica, dj set faranno da colonna sonora alle due serate, per accontentare i gusti di tutti. Spazio assicurato anche per i più piccoli, con giochi e giostre che accompagneranno pomeriggi e serate della rassegna.

“Arti e Mestieri è la storia del nostro comune, è la nostra identità capace di interagire con la modernità e di mostrare la vivacità e l’autenticità della nostra gente”, ha detto Marisa Valeri, Sindaco del Comune di Castelvecchio Subequo, promotore dell’evento. “E’ la manifestazione che racconta di noi, della nostra terra, delle nostre tradizioni, da oltre 20 anni. Per questo- aggiunge- investiamo ogni anno sempre più passione e impegno. Invitiamo tutti a venire a Castelvecchio il 10 e 11 agosto, perché quest’anno sarà un’edizione ancora più entusiasmante e ricca di novità”.

“Scommettiamo anche quest’anno sulla qualità dei vini, la bellezza e il pregio architettonico dei luoghi- ha detto Gianfranco Calcagni, presidente del Gruppo Archeologico Superequano, braccio operativo dell’organizzazione dell’evento. Aspettiamo tutti a Castelvecchio per vivere un’esperienza unica e scoprire la bellezza del territorio subequano”.

La manifestazione è organizzata dal comune di Castelvecchio Subequo in collaborazione con Il Gruppo Archeologico Superequano, l’associazione La Ginestra, l’associazione teatrale I Male e Piegg, il Gruppo “Mamme in festa”, Murivals, il Coro Folk Sirente, il Centro Anziani Lacetelene, il Gruppo Alpini della Valle Subequana, con il patrocinio del Parco Regionale Sirente Velino.

Per gli aggiornamenti sull’evento, si può consultare la pagina “Arti e Mestieri a Palazzo” su Facebook e Instagram.