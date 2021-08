CASTEL DI SANGRO – E’ molto probabile che il Pescara possa prendere il posto del Perugia, nell’amichevole contro il Napoli del presidente De Laurentiis, in programma sabato 14 agosto alle 17.30 allo stadio “Patini” di Castel di Sangro.

Non è ancora ufficiale, ma per gli addetti ai lavori saranno gli adriatici abruzzesi a disputare la sgambatura con i campani. Infatti il Pescara ha annullato l’allenamento congiunto con il Pineto.

Ma il test potrebbe essere a rischio.

Gonfia La Rete scrive che per ora il club napoletano non ha ancora ufficializzato la gara, perché sembrerebbe a rischio copertura del servizio di ordine pubblico. I rapporti tra le due tifoserie, napoletana e pescarese, sono da anni in accesa contrapposizione e in passato tra le due fazioni ci sono stati scontri molto duri, soprattutto a Pescara.

La Questura della città abruzzese dovrebbe garantire il servizio di Polizia per accompagnare i tifosi allo stadio, ma trattandosi della vigilia di Ferragosto, causa ferie estive, non ci sarebbero agenti a sufficienza per garantire l’operazione.

Questa sera, mercoledì 11 agosto, verrà presa la decisione definitiva.