CASTEL DI SANGRO – Il Napoli vince 2-1 l’amichevole contro l’Ascoli (serie B), disputata oggi domenica 8 agosto, allo stadio “Patini” di Castel di Sangro, dove i ragazzi di mister Luciano Spalletti sono in ritiro fino al 14 agosto.

Per la cronaca, il Napoli si porta in vantaggio al 7′, grazie a un rigore di Insigne che spiazza il portiere bianconero Leali. Il penalty è stato concesso al 6′ dall’arbitro, Dionisi di L’Aquila, per un intervento scomposto in scivolata in area di Eramo su Osimhen.

Al 25′ il pareggio dell’Ascoli: traversone dalla sinistra di D’Orazio, bravo Avlonitis a rimettere in mezzo il pallone quasi dalla linea di fondo, arriva sul secondo palo Bidaoui che a porta praticamente vuota gonfia la rete.

Il raddoppio del Napoli, che vale la vittoria, arriva al 18′ della ripresa, con Elmas che con un pregevole tocco sotto in area su perfetta imbucata di Insigne.

Sabato 14 agosto, ultimo giorno di ritiro a Castel di Sangro del Napoli, i campani disputeranno un’amichevole contro il Perugia, che dopo un anno in “purgatorio” in serie C, è tornato in B.

TABELLINO

NAPOLI-ASCOLI 2-1

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (62′ Malcuit), Manolas (62′ Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui (82′ Zanoli); Fabian Ruiz (62′ Elmas), Lobotka, Zielinski (69′ Machach); Politano, Osimhen, Insigne (69′ Gaetano). A disposizione: Idasiak, Boffelli, Zedadka. Allenatore: Spalletti

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto (64′ Salvi), Botteghin (64′ Quaranta), Avlonitis, D’Orazio; Collocolo, Eramo, Castorani (84′ Franzolini); Fabbrini (84′ Ventola); Dionisi, Bidaoui. A disposizione: Guarna, Raffaelli, Tavcar, Lico, D’Agostino, Intinacelli. Allenatore: Sottil

Arbitro: Dionisi de L’Aquila

Reti: 7’pt Insigne (rigore), 25′ pt Bidaoui e 18′ st Elmas.