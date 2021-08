CASTEL DI SANGRO – Da oggi, 5 agosto, fino al 14 agosto, Castel di Sangro si colora di azzurro… i colori del Napoli. La società campana torna in Abruzzo, nella provincia dell’Aquila, per il ritiro estivo. Il club partenopeo ha pubblicato le modalità per assistere, allenamenti e amichevoli, oltre al programma del ritiro.

Sono previsti allenamenti a porte chiuse e alcuni aperti ai tifosi, ma per entrare allo stadio “Patini” di Castel di Sangro è obbligatorio che gli spettatori siano muniti di Green Pass.

Durante il ritiro a Castel di Sangro, il Napoli disputerà anche due gare amichevoli, una l’8 e l’altra il 14 agosto, entrambe alle ore 17.30. Informazioni e prezzi saranno pubblicati successivamente dal sodalizio partenopeo.

Anche per questi due eventi saranno disponibili i posti previsti dalla normativa vigente. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto esclusivamente online. Ogni appassioato potrà acquistare al massimo due tagliandi per ogni gara amichevole.

Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale, che potrà esibire direttamente agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro, senza necessità di stamparlo.

Sia per gli allenamenti che per le amichevoli non sarà consentito il cambio utilizzatore.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e rispettare, anche in occasione di tutti gli eventi, il Codice di Condotta della SSC Napoli (https://www.sscnapoli.it/static/content_2cols/Codice-di-Condotta-443.aspx).

Progamma del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, anche se è possibile che ci siano dei cambiamenti:

– Oggi, giovedì 5 agosto –

Allenamento h.17.30

– Venerdì 6 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Sabato 7 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Domenica 8 agosto –

Amichevole h. 17.30

– Lunedì 9 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Martedì 10 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30

– Mercoledì 11 agosto –

Mattina riposo – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Giovedì 12 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Venerdì 13 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30

– Sabato 14 agosto –

Amichevole ore 17.30