CASOLI – Michele Travaglini, funzionario del Genio Civile della Regione Abruzzo, è il nuovo coordinatore dell’UDC di Casoli. La nomina è stata fatta dal Segretario Regionale del partito, Enrico Di Giuseppantonio e da Andrea Buracchio, segretario provinciale di Chieti.

“Con Travaglini abbiamo inteso valorizzare chi da sempre ha portato avanti i valori del nostro partito, una personalità che vuole puntare a un quadro politico aperto, inclusivo e di prospettiva a Casoli e nel territorio dell’Aventino”, affermano Di Giuseppantonio e Buracchio.

Ad affiancare il lavoro di Michele Travaglini come coordinatore, ci saranno Antonio Salino, Giacomo Travaglini e Vincenzo Travaglini.

“Casoli sarà chiamata alle urne nella prossima primavera per eleggere sindaco e consiglio comunale – ricorda il neo coordinatore Michele Travaglini -. La città è al centro di un’area industriale importante, che merita particolare attenzione in questo momento ma vi sono anche altri settori che vanno tutelati e per i quali bisogna lavorare per un serio e sicuro rilancio. Come Udc, puntiamo a creare le basi perché si raggiunga una solida intesa con le altre forze di centro destra per formare una coalizione capace e convincente che guidi Casoli nei prossimi 5 anni”.