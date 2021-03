L’AQUILA – Fina su caso Di Flaviano: “Vicenda molto grave” . “Il Partito Democratico abruzzese si unisce alla condanna e allo sdegno che arriva da rappresentanti del mondo politico e dall’associazionismo pescarese per la sconcertante vicenda di Lorenzo Di Flaviano”: lo dichiara Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo.

Fina sottolinea che “a quanto pare essere sotto processo per un’aggressione di matrice fascista e razzista come Di Flaviano costituisce un attestato di merito per le amministrazioni e per la maggioranza cittadina di Pescara e regionale, visto che a Pescara gli è stato concesso un project financing, mentre la segreteria della Presidenza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo lo ha assunto.

“Un vicenda grave: il Pd respinge il fascismo e il razzismo, e condanna senza indugio la violenza che ne deriva. Alle amministrazioni e ai partiti di maggioranza in Comune a Pescara e in Regione Abruzzo, ricorda che sono chiamati a governare per conto delle istituzioni repubblicane e della Costituzione nata dall’antifascismo”, conclude Fina.