L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila va avanti sulla nuova sede dei Vigili del Fuoco. Con una determina sono stati innanzitutto nominati i Rup nelle persone, oltre che di Mauro Bellucci già individuato precedentemente, dell’ingegner Michele Suriani, Istruttore direttivo Tecnico in servizio presso il settore “Ricostruzione Pubblica – Disability Manager”, del geometra Berardino Tarquini, Istruttore direttivo Tecnico del settore “Opere Pubbliche, Patrimonio ordinario e post sisma, Impianti” del Comune dell’Aquila e dell’ing. Anna Romagnoli, istruttore tecnico del settore “Ambiente e Protezione Civile” del Comune dell’Aquila.

I fondi per la caserma non sono del Comune ma nell’accordo per la costruzione del nuovo comando provinciale dei VV.FF. il Comune mette a disposizione la propria organizzazione “al fine di consentire la realizzazione dell’opera”.

Nella struttura di supporto al Rup c’è poi il personale indicato dal Ministero dell’Interno. Sulla localizzazione della Caserma, la scelta è caduta su via Panella dove ci sono i Map, i sindacati hanno espresso forti perplessità anche in una recente audizioni in Quinta commissione consiliare del Comune dell’Aquila.