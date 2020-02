Caserma Carcere di Sulmona, disposta la chiusura per inagibilità sismica

Come preannunciato da Mauro Nardella, segretario generale territoriale Uil PA Polizia Penitenziaria, è arrivata l’ufficialità della chiusura della caserma di polizia Penitenziaria del carcere di Sulmona.

“È stato poco fa diramato l’ordine di servizio che dispone la chiusura immediata della caserma di polizia Penitenziaria del carcere di Sulmona.

I colleghi sono stati invitati entro oggi a lasciare le camere e trovarsi, neanche fosse la cosa più semplice di questo mondo, un alloggio fuori. La Uil ha indetto da subito lo stato di agitazione di tutto il personale.

Domani, in assemblea, si deciderà in merito ad azioni da intraprendere.

L’assemblea si terrà presso la sala conferenze della Uil di Sulmona ( Via Giovanni XXIII, 71), a partire dalle ore17.00″.